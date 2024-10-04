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ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО

Ведомости

Истребители ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Ежегодные учения НАТО по ядерному вооружению начинаются 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов. Как напоминает издание, экс-глава департамента по политике ядерного сдерживания НАТО Джессика Кокс сообщала, что надеется на участие в учениях Финляндии в 2024 г., так как в 2023 г. страна их пропустила.

27 сентября минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится рядом с российской границей. Его задачами являются планирование, подготовка и руководство операциями сухопутных войск в Северной Европе.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Вместе с ней к альянсу присоединилась Швеция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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