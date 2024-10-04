ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО

Ежегодные учения НАТО по ядерному вооружению начинаются 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов. Как напоминает издание, экс-глава департамента по политике ядерного сдерживания НАТО Джессика Кокс сообщала, что надеется на участие в учениях Финляндии в 2024 г., так как в 2023 г. страна их пропустила.