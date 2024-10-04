ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО
Истребители ВВС Финляндии впервые примут участие в ежегодных учениях НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
Ежегодные учения НАТО по ядерному вооружению начинаются 14 октября в воздушном пространстве Великобритании, Дании и Нидерландов. Как напоминает издание, экс-глава департамента по политике ядерного сдерживания НАТО Джессика Кокс сообщала, что надеется на участие в учениях Финляндии в 2024 г., так как в 2023 г. страна их пропустила.
27 сентября минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится рядом с российской границей. Его задачами являются планирование, подготовка и руководство операциями сухопутных войск в Северной Европе.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Вместе с ней к альянсу присоединилась Швеция.