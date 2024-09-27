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Минобороны Финляндии предложило разместить пункт НАТО у границы с Россией

Ведомости

Минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится рядом с российской границей. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.

Задачами командования сухопутных войск НАТО являются планирование, подготовка и руководство операциями сухопутных войск в Северной Европе, отметили в минобороны Финляндии. В мирное время эшелон также несет ответственность за обучение. В штабе будут работать и финские силы обороны, и военнослужащие стран-союзников.

О намерении создать штаб НАТО в Миккели издание Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщало еще 10 апреля. Информацию о создании штаба подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. По его словам, такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий силами обороны Норвегии. 

В сентябре об этом также написал новостной портал Yle, ссылаясь на источники. Помимо пункта в Миккели, Финляндия может открыть новый штаб НАТО в Рованиеми или Соданкюля.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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