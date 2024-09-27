Минобороны Финляндии предложило разместить пункт НАТО у границы с Россией
Минобороны Финляндии предложило разместить командный пункт сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который находится рядом с российской границей. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.
Задачами командования сухопутных войск НАТО являются планирование, подготовка и руководство операциями сухопутных войск в Северной Европе, отметили в минобороны Финляндии. В мирное время эшелон также несет ответственность за обучение. В штабе будут работать и финские силы обороны, и военнослужащие стран-союзников.
О намерении создать штаб НАТО в Миккели издание Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщало еще 10 апреля. Информацию о создании штаба подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. По его словам, такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий силами обороны Норвегии.
В сентябре об этом также написал новостной портал Yle, ссылаясь на источники. Помимо пункта в Миккели, Финляндия может открыть новый штаб НАТО в Рованиеми или Соданкюля.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.