Минобороны Финляндии предложило разместить пункт НАТО у границы с Россией

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к Североатлантическому альянсу.