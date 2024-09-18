Yle: в Финляндии на юге и севере появятся два штаба НАТО
В Финляндии появятся два штаба НАТО – штаб сухопутных войск в Северной Европе, а также штаб передовых сухопутных войск альянса. Первый будет располагаться в Миккели, второй – в Рованиеми или Соданкюля, сообщает Yle со ссылкой на источники.
Президент страны Александер Стубб, находящийся с визитом в Тампере, заявил, что решения о размещении штабов НАТО принимаются исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики. Окончательное решение еще не принято, сообщил Стубб. Издание напоминает, что 16 сентября министр обороны республики Антти Хяккянен заявил, что Швеция возглавит сухопутные силы НАТО в Финляндии.
О намерении создать штаб НАТО в Миккели издание Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщало еще 10 апреля. Информацию о создании штаба подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. По его словам, такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий силами обороны Норвегии.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.