Yle: в Финляндии на юге и севере появятся два штаба НАТО

В Финляндии появятся два штаба НАТО – штаб сухопутных войск в Северной Европе, а также штаб передовых сухопутных войск альянса. Первый будет располагаться в Миккели, второй – в Рованиеми или Соданкюля, сообщает Yle со ссылкой на источники.