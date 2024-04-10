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Финляндия создаст у границы с Россией дополнительный штаб НАТО

Ведомости

В финском городе Миккели, который находится примерно в 140 км от границы с Россией, появится дополнительный штаб сухопутных войск НАТО. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности.

Информацию о создании штаба подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. По его словам, такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий силами обороны Норвегии. 

По данным Iltalehti, штаб-квартира НАТО в Миккели будет действовать под руководством штаб-квартиры в Норфолке (штат Виргиния, США). В Норфолке разместятся около 375 офицеров из стран НАТО, включая не менее 25 финских военных, для того чтобы штаб мог руководить операциями сухопутных войск.

Наземные операции НАТО в странах Северной Европы будут осуществляться под управлением штаба в финской области Южный Саво. В мирное время штаб будет проводить учебную деятельность НАТО в регионе. Уточняется, что так называемый штаб повышенной готовности будет круглосуточно находиться в режиме оперативной готовности.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.

В августе 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Министр отметил, что после вступления страны в альянс сухопутная граница РФ со странами НАТО увеличилась почти в два раза. Тогда же он анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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