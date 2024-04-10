Финляндия создаст у границы с Россией дополнительный штаб НАТО
В финском городе Миккели, который находится примерно в 140 км от границы с Россией, появится дополнительный штаб сухопутных войск НАТО. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности.
Информацию о создании штаба подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. По его словам, такую рекомендацию властям Финляндии дал командующий силами обороны Норвегии.
По данным Iltalehti, штаб-квартира НАТО в Миккели будет действовать под руководством штаб-квартиры в Норфолке (штат Виргиния, США). В Норфолке разместятся около 375 офицеров из стран НАТО, включая не менее 25 финских военных, для того чтобы штаб мог руководить операциями сухопутных войск.
Наземные операции НАТО в странах Северной Европы будут осуществляться под управлением штаба в финской области Южный Саво. В мирное время штаб будет проводить учебную деятельность НАТО в регионе. Уточняется, что так называемый штаб повышенной готовности будет круглосуточно находиться в режиме оперативной готовности.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к НАТО.
В августе 2023 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу не исключил, что НАТО может разместить в Финляндии ударные вооружения, способные поражать объекты в глубине России. Министр отметил, что после вступления страны в альянс сухопутная граница РФ со странами НАТО увеличилась почти в два раза. Тогда же он анонсировал усиление группировок войск на западных границах и создание Ленинградского и Московского военных округов.