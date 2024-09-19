Столтенберг призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

Столтенберг призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону2% ВВП на оборону уже недостаточно, считает генсек альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства, входящие в альянс, увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Брюсселе с прощальной речью.
«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – сказал он. Под «обещанием» Столтенберг имел в виду траты на оборону в размере 2% ВВП в каждой стране альянса.
Столтенберг отметил, что государства-члены НАТО должны «заплатить за мир». По его словам, чем больше средств тратится на оборону, тем эффективнее сдерживание и выше безопасность альянса.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.
В августе министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что странам НАТО скоро будет недостаточно инвестировать в оборону только 2% от ВВП. Он также сообщил, что Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП.