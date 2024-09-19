Столтенберг призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону

«Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – сказал он. Под «обещанием» Столтенберг имел в виду траты на оборону в размере 2% ВВП в каждой стране альянса.