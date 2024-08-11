Министр обороны Эстонии заявил о планах тратить на оборону 4% ВВП с 2026 года
Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП, сообщил министр обороны республики Ханно Певкур в интервью газете Die Welt.
«Недавно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который будет вносить за некоторыми исключениями каждый налогоплательщик», – сказал он (цитата по ТАСС).
Странам НАТО скоро будет недостаточно инвестировать в оборону только 2% от ВВП, считает Певкур.
В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.