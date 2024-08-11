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Министр обороны Эстонии заявил о планах тратить на оборону 4% ВВП с 2026 года

Ведомости

Эстония с 2026 г. будет тратить на оборону около 4% ВВП, сообщил министр обороны республики Ханно Певкур в интервью газете Die Welt.

«Недавно мы договорились о новом "налоге на безопасность", который будет вносить за некоторыми исключениями каждый налогоплательщик», – сказал он (цитата по ТАСС).

Странам НАТО скоро будет недостаточно инвестировать в оборону только 2% от ВВП, считает Певкур.

В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро.

В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.

Президент Польши Анджей Дуда в апреле предложил странам альянса увеличить расходы на оборону с 2 до 3% от ВВП. В конце июля стало известно, что аналогичную идею обсуждают советники кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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