Министр обороны Эстонии заявил о планах тратить на оборону 4% ВВП с 2026 года

В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.