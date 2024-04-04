Дуда призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 3% от ВВП

«Прошли мирные времена, когда все думали, что войны больше не будет, когда были даже моменты, что люди сомневались, нужны ли еще армии. К сожалению, нынешние времена показывают, что они очень нужны <…> В 2014 г. страны альянса пообещали увеличить военные расходы до 2% ВВП. Этого было достаточно 10 лет назад, но сейчас этого уже недостаточно», – полагает Дуда.