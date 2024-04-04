Дуда призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 3% от ВВП
Президент Польши Анджей Дуда направил письмо лидерам государств – членов Организации Североатлантического договора, в котором предлагает им увеличить расходы на оборону с 2 до 3% от ВВП. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
«Прошли мирные времена, когда все думали, что войны больше не будет, когда были даже моменты, что люди сомневались, нужны ли еще армии. К сожалению, нынешние времена показывают, что они очень нужны <…> В 2014 г. страны альянса пообещали увеличить военные расходы до 2% ВВП. Этого было достаточно 10 лет назад, но сейчас этого уже недостаточно», – полагает Дуда.
Он отметил, что повышение расходов на оборону до 3% от ВВП является «основным шагом», который должны сделать все страны альянса в свете якобы нарастающей угрозы со стороны России. Сама Польша тратит 4% ВВП на содержание и модернизацию армии, подчеркнул президент.
В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.
Зарубежные политики регулярно заявляют о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины, в связи с чем призывают укреплять оборону альянса. Ранее 4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО продолжает свое движение в сторону границ нашей страны, а отношения с альянсом «скатились на уровень прямой конфронтации».