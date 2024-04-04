Песков заявил о прямой конфронтации в отношениях РФ и НАТО

В декабре 2023 г. сценарий такого конфликта допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. В марте глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил о готовности альянса к вероятному конфликту с Россией. По его словам, в организации начали думать об этом еще после присоединения Крыма к России в 2014 г.