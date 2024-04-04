Песков заявил о прямой конфронтации в отношениях РФ и НАТО
Отношения России и Североатлантического альянса дошли до уровня прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе <…> уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», – сказал Песков.
Он также назвал альянс дестабилизирующим фактором в плане безопасности в Европе.
Ряд зарубежных политиков неоднократно заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины и призывали наращивать оборонные мощности и военный потенциал альянса.
В декабре 2023 г. сценарий такого конфликта допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. В марте глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил о готовности альянса к вероятному конфликту с Россией. По его словам, в организации начали думать об этом еще после присоединения Крыма к России в 2014 г.
Президент РФ Владимир Путин в марте говорил, что столкновение с НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован.
Как заявлял ранее Песков, прямой конфликт между НАТО и Россией неизбежен в случае появления военных альянса на территории Украины. 11 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не планирует вводить войска на Украину.