Советники Трампа обсуждают повышение расходов стран НАТО на оборону до 3% ВВП
Советники кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа обсуждают идею потребовать от союзников по НАТО тратить 3% от ВВП на оборону, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией. Сейчас для стран – членов военного альянса эта планка находится на уровне 2% от ВВП, но не всем удается ее соблюдать.
Трамп неоднократно выступал с критикой союзников США, которые тратят, по его мнению, недостаточно средств на военные нужды. Предложение по повышению планки расходов на оборону обсуждалась на национальном съезде республиканской партии в Милуоки на прошлой неделе, но пока не является публичным и не включено в предвыборную программу, отмечает издание.
В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.