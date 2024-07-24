Советники Трампа обсуждают повышение расходов стран НАТО на оборону до 3% ВВП

Советники кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа обсуждают идею потребовать от союзников по НАТО тратить 3% от ВВП на оборону, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией. Сейчас для стран – членов военного альянса эта планка находится на уровне 2% от ВВП, но не всем удается ее соблюдать.