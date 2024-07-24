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Советники Трампа обсуждают повышение расходов стран НАТО на оборону до 3% ВВП

Ведомости

Советники кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа обсуждают идею потребовать от союзников по НАТО тратить 3% от ВВП на оборону, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией. Сейчас для стран – членов военного альянса эта планка находится на уровне 2% от ВВП, но не всем удается ее соблюдать.

Трамп неоднократно выступал с критикой союзников США, которые тратят, по его мнению, недостаточно средств на военные нужды. Предложение по повышению планки расходов на оборону обсуждалась на национальном съезде республиканской партии в Милуоки на прошлой неделе, но пока не является публичным и не включено в предвыборную программу, отмечает издание.

В феврале «Ведомости» писали, что из европейских стран НАТО в прошлом году больше всех военные расходы нарастила Польша (до 3,9% ВВП). Затем шли Греция (3%), Эстония (2,7%), Литва (2,5%), Румыния, Венгрия и Финляндия (по 2,4%), Латвия (2,2%), Великобритания (2,07%). Франция потратила лишь 1,9% ВВП, Италия – 1,4%, Испания – 1,6%, а Турция со второй по численности армией в НАТО после США – 1,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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