Италия не сможет достичь порога в 2% ВВП на военные расходы НАТО

Он добавил, что убежден в необходимости достичь порога расходов на оборону Италии в 2%. Если достичь его не получится, то только из-за европейских правил. По его словам, Европа мешает обеспечить безопасность Италии своей бюрократией. В настоящий момент у Италии не получится достигнуть 2% в 2025 г., страна окажется в числе немногих государств, которым не удастся сделать это даже в 2028 г.