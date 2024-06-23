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Италия не сможет достичь порога в 2% ВВП на военные расходы НАТО

Ведомости

Италия не сможет достигнуть установленного НАТО порога расходов на оборону в 2%. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Avvenire.

«Я думаю, что это цель, которую нужно достичь для блага страны, но в нынешних условиях и с нынешними европейскими правилами мы не достигнем ее даже в 2028 г.», – уточнил Крозетто.

Он добавил, что убежден в необходимости достичь порога расходов на оборону Италии в 2%. Если достичь его не получится, то только из-за европейских правил. По его словам, Европа мешает обеспечить безопасность Италии своей бюрократией. В настоящий момент у Италии не получится достигнуть 2% в 2025 г., страна окажется в числе немногих государств, которым не удастся сделать это даже в 2028 г.

В апреле из расчетов Bloomberg Economics стало известно, что конфликт на Украине, война на Ближнем Востоке и опасения усиления Китая и КНДР побуждают страны «семерки» к наращиванию расходов на оборону. Увеличение таких расходов при «экстремальном» сценарии до 4% ВВП группы стран приведет к дополнительному истощению их государственных финансов и росту совокупного госдолга до $10,8 трлн в течение следующих 10 лет.

Отмечается, что Франция, Италия и Испания будут особенно подвержены риску, если дополнительные расходы будут финансироваться за счет заимствований. При увеличении военных расходов до 4% госдолг Италии вырастет до 179% от объема производства к 2034 г. со 144% в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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