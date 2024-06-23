Италия не сможет достичь порога в 2% ВВП на военные расходы НАТО
Италия не сможет достигнуть установленного НАТО порога расходов на оборону в 2%. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Avvenire.
«Я думаю, что это цель, которую нужно достичь для блага страны, но в нынешних условиях и с нынешними европейскими правилами мы не достигнем ее даже в 2028 г.», – уточнил Крозетто.
Он добавил, что убежден в необходимости достичь порога расходов на оборону Италии в 2%. Если достичь его не получится, то только из-за европейских правил. По его словам, Европа мешает обеспечить безопасность Италии своей бюрократией. В настоящий момент у Италии не получится достигнуть 2% в 2025 г., страна окажется в числе немногих государств, которым не удастся сделать это даже в 2028 г.
В апреле из расчетов Bloomberg Economics стало известно, что конфликт на Украине, война на Ближнем Востоке и опасения усиления Китая и КНДР побуждают страны «семерки» к наращиванию расходов на оборону. Увеличение таких расходов при «экстремальном» сценарии до 4% ВВП группы стран приведет к дополнительному истощению их государственных финансов и росту совокупного госдолга до $10,8 трлн в течение следующих 10 лет.
Отмечается, что Франция, Италия и Испания будут особенно подвержены риску, если дополнительные расходы будут финансироваться за счет заимствований. При увеличении военных расходов до 4% госдолг Италии вырастет до 179% от объема производства к 2034 г. со 144% в этом году.