Рост оборонных расходов G7 до 4% сгенерирует ей $10 трлн госдолга к 2034 году

Предыдущим наиболее серьезным вызовом для госбюджетов многих развитых и развивающихся экономик в последние годы был период борьбы с пандемией (наиболее острая фаза – 2020–2021 гг.). С 2019 по 2021 г. госдолг G7 в абсолютном выражении увеличился на $9,2 трлн (т. е. сопоставимое прогнозируемому увеличение по размеру, но не за 10 лет, а за два года), а по отношению к ВВП госдолг стран G7 увеличился с 118% в 2019 г. до 140,4% в 2020 г. (в 2021 г. он немного сократился – до 133,9% ВВП). Бюджетный дефицит стран G7 увеличился с 3,8% ВВП в 2019 г. до 11,6% ВВП в 2020 г.