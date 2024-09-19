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Европарламент принял резолюцию о снятии ограничений на удары вглубь РФ

Ведомости

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ западным оружием. За проголосовали 425 депутатов, против – 131, еще 63 воздержались.

Из резолюции также следует, что евродепутаты призвали расширить военную помощь, санкционный режим и конфискации российских активов. Члены ЕП призывают выполнить свое обязательство по поставке Украине патронов и ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus. Члены парламента также утверждают, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно взять на себя обязательства по ежегодной военной поддержке Украины в размере не менее 0,25% от их ВВП.

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас она имеет на вооружении поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что Россия соответствующе ответит на удары вглубь ее территории. Песков добавил, что каждое подобное решение, которое принимают западные страны и потом «вменяют» Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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