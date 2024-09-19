Европарламент принял резолюцию о снятии ограничений на удары вглубь РФ
Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ западным оружием. За проголосовали 425 депутатов, против – 131, еще 63 воздержались.
Из резолюции также следует, что евродепутаты призвали расширить военную помощь, санкционный режим и конфискации российских активов. Члены ЕП призывают выполнить свое обязательство по поставке Украине патронов и ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны и боеприпасов, включая ракеты Taurus. Члены парламента также утверждают, что все страны ЕС и союзники по НАТО должны коллективно взять на себя обязательства по ежегодной военной поддержке Украины в размере не менее 0,25% от их ВВП.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас она имеет на вооружении поставленные США ATACMS дальностью до 300 км. В Вашингтоне не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.
11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Песков заявил, что Россия соответствующе ответит на удары вглубь ее территории. Песков добавил, что каждое подобное решение, которое принимают западные страны и потом «вменяют» Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности спецоперации.