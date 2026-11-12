В Турции открылся очередной климатический саммит

Хотя отсутствие США на конференции приведет к ослаблению внимания к климатической повестке, сама проблема изменения климата никуда не исчезнет, заметил Порфирьев. Это особенно видно на примере аномальной летней жары в Европе на протяжении нескольких лет. Кроме этого, отметил эксперт, интерес к саммиту по-прежнему сохраняют европейские государства и Китай. «Как это ни парадоксально, но в климатической повестке еще заинтересованы крупные страны – экспортеры углеводородов, которые опасаются принятия итоговых документов, связанных с ископаемым топливом, без учета их интересов», – добавил аналитик.