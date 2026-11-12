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В Турции открылся очередной климатический саммит

Эти мероприятия привлекают все меньше внимания
Роман Романов
Нурлан Гасымов
Несмотря на нарастание климатических проблем, интерес мировых лидеров к саммитам на эту тему падает
Несмотря на нарастание климатических проблем, интерес мировых лидеров к саммитам на эту тему падает / Anadolu / REUTERS

Конференция ООН по климату, начавшая работу в Турции 11 ноября, вряд ли приведет к каким-либо серьезным прорывам с точки зрения принятия каких-либо концептуальных документов, полагает научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования климатических рисков экономического развития Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев. По его словам, предыдущие мероприятия практически каждый раз сопровождались противоречиями среди всех его участников и этот саммит не станет исключением. Тем не менее, продолжает эксперт, ранее государства принимали компромиссные декларации на базе Парижского соглашения 2015 г. Последнее при этом не является юридически обязывающим документом и обладает достаточной гибкостью.

Хотя отсутствие США на конференции приведет к ослаблению внимания к климатической повестке, сама проблема изменения климата никуда не исчезнет, заметил Порфирьев. Это особенно видно на примере аномальной летней жары в Европе на протяжении нескольких лет. Кроме этого, отметил эксперт, интерес к саммиту по-прежнему сохраняют европейские государства и Китай. «Как это ни парадоксально, но в климатической повестке еще заинтересованы крупные страны – экспортеры углеводородов, которые опасаются принятия итоговых документов, связанных с ископаемым топливом, без учета их интересов», – добавил аналитик.

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