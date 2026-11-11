Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке ВСУ по жилому дому

9 ноября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. Он отметил, что происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА. Глава МАГАТЭ также призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС. Он заявил, что атаки на сотрудников АЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».