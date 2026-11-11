Сотрудник ЗАЭС погиб при атаке ВСУ по жилому дому
Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб в результате удара ВСУ по жилому дому. Об этом ЗАЭС сообщила в своем Telegram-канале.
«Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам Энергодара и близлежащих сел», – говорится в публикации.
В коллективе Запорожской АЭС выразили соболезнования родным и близким погибшего коллеги, отметив, что его смерть стала тяжелой и невосполнимой потерей для сотрудников станции.
Условия жизни Энергодара напрямую связаны с безопасностью ЗАЭС, которая обеспечивается работниками станции, говорится в сообщении. Отмечается, что Украина создает угрозу ядерной катастрофы, продолжая наносить удары по городу атомщиков.
10 ноября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что трое сотрудников ЗАЭС погибли за последние две недели в результате ударов со стороны ВСУ. По его словам, последней жертвой стала 56-летняя сотрудница сервисного подразделения станции. Она погибла в Энергодаре при ударе украинского беспилотника-камикадзе по движущемуся автомобилю.
9 ноября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работник ЗАЭС погиб в результате атаки дрона. Он отметил, что происшествие случилось через несколько дней после гибели еще одного сотрудника станции в результате удара БПЛА. Глава МАГАТЭ также призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников ЗАЭС. Он заявил, что атаки на сотрудников АЭС неприемлемы и нарушают «неотъемлемые столпы ядерной безопасности».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что украинские силы фактически приступили к ликвидации главной системы ядерной безопасности Запорожской АЭС – ее персонала. Он призвал европейских лидеров обратить внимание на происходящее в Энергодаре и заявил, что атаки ставят под угрозу безопасность персонала, который обеспечивает работу атомной станции.