Что известно о лишении Армении права голоса в ОДКБ

28 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не видит возможности возвращения к работе в ОДКБ и не намерен пересматривать решение о приостановке участия в организации. По его словам, Армения давно заморозила свою деятельность в объединении, а заявления других государств-членов не повлияют на позицию республики.