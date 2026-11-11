Что известно о лишении Армении права голоса в ОДКБ

Что известно о лишении Армении права голоса в ОДКБЕреван не платит взносы с 2024 года, но остается членом ОДКБ
- Почему Армению лишили права голоса
- Как Армения может восстановить свои права
- Что говорил Лавров накануне саммита
- Как отреагировали в Армении
- Почему Армения приостановила участие в ОДКБ
11 ноября на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве было принято решение лишить Армению права голоса и возможности назначать представителей на ответственные должности в организации. Причиной стала задолженность республики по членским взносам. При этом вопрос об исключении Армении из ОДКБ не рассматривался. «Ведомости» собрали главное о решении и позиции сторон.
Почему Армению лишили права голоса
О принятом решении сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, республика на протяжении нескольких лет не выполняла свои обязательства перед организацией.
«Руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», – заявил представитель Кремля.
Решение принято на основании ст. 25 устава ОДКБ. Она предусматривает ограничение прав государства, которое в течение двух лет не погашает задолженность перед бюджетом организации. Помимо права голоса, страна временно теряет возможность выдвигать граждан на квотные должности.
Как Армения может восстановить свои права
Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения сможет вернуть право голоса после уплаты членских взносов.
Согласно уставу, ограничения действуют до полного погашения задолженности. Таким образом, речь идет о приостановке отдельных прав республики, а не о прекращении ее членства.
Масадыков также сообщил, что вопрос об исключении Армении из организации на саммите в Москве не поднимался.
Что говорил Лавров накануне саммита
10 ноября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Ереван не перечисляет членские взносы в бюджет ОДКБ с 2024 г. Поэтому страны организации подготовили проект решения о применении к Армении ст. 25 устава.
Министр подчеркнул, что даже после ограничения права голоса республика сохранит основные права, предусмотренные Договором о коллективной безопасности, включая право на коллективную защиту.
При этом Лавров заявил, что Россия не собирается добиваться исключения Армении. По его словам, Ереван не направлял официального заявления о выходе из ОДКБ.
«Если хотят, чтобы мы выгоняли Армению, мы так не будем делать», – подчеркнул министр.
Как отреагировали в Армении
5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность лишения республики права голоса. Отвечая на соответствующий вопрос агентства Armenpress, он заявил, что заинтересованность Еревана в ОДКБ исчерпана.
«Я хочу, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали: наши интересы в отношении ОДКБ исчерпаны. Мы больше не заинтересованы в ОДКБ», – сказал Пашинян (цитата по «Новости-Армения»).
28 октября глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не видит возможности возвращения к работе в ОДКБ и не намерен пересматривать решение о приостановке участия в организации. По его словам, Армения давно заморозила свою деятельность в объединении, а заявления других государств-членов не повлияют на позицию республики.
Почему Армения приостановила участие в ОДКБ
В феврале 2024 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о фактической заморозке участия республики в ОДКБ. В интервью France 24 он объяснил это тем, что организация, по оценке Еревана, не выполнила обязательства по обеспечению безопасности Армении в 2021–2022 гг.
В марте 2024 г. Пашинян уточнил, что с сентября 2023 г. Армения не имеет постоянного представителя при ОДКБ и не участвует в переговорах на высоком и высшем уровнях. С 2024 г. республика также не перечисляет членские взносы, о чем сообщил Лавров 10 ноября 2026 г. При этом формально Армения остается членом организации.
В августе 2026 г. Пашинян допустил, что Армению могут исключить из организации, и заявил, что приветствовал бы такое решение. Он также сообщил, что Ереван не планирует возобновлять активное участие в ОДКБ в ближайшие пять лет.