Умер посол России в США Александр Дарчиев

Умер посол России в США Александр ДарчиевМИД РФ назвал его выдающимся дипломатом и блестящим американистом
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев скончался 11 ноября на 67-м году жизни. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
«Ушел из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник. Высочайший профессионал, блестящий американист, Александр Никитич Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики», – написали в ведомстве.
6 марта 2025 г. президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.
Дарчиев родился 14 мая 1960 г. В 1983 г. окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, после чего работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. На дипломатическую службу перешел с 1992 г., занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом.
В 2003 г. был назначен заместителем директора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. В 2010-2014 гг. возглавлял департамент Северной Америки. В октябре 2014 г. был назначен послом РФ в Канаде, занимал этот пост по январь 2021 г., после чего вновь вернулся на должность директора департамента Северной Америки (в январе 2025 г. переименован в департамент Северной Атлантики). В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.