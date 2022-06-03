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Боррель: ЕС не признает российские паспорта в Херсонской и Запорожской областях

Ведомости

Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Европейский союз решительно осуждает указы президента России [Владимира Путина] от 25 мая и 30 мая, упрощающие процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины из Херсонской и Запорожской областей», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве ЕС также уточнили, что не признают уже выданные паспорта, а также осуждают указ президента РФ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины.

«ЕС также осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты к украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и материалы и изменить язык обучения в школах в тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем российских властей», — подчеркнуто в заявлении.

Путин ранее подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Ранее этот указ коснулся жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.

В конце мая в Херсонской области была запущена бивалютная зона. Местные предприниматели и бизнесмены получили право и обязанность размещать ценники в двух валютах – рублях и гривнах. Курс составил 2 руб. за 1 гривну.

Помимо этого глава государства подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. В соответствии с ним с заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины.

Ранее по теме: Жители Запорожской и Херсонской областей смогут просто стать россиянами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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