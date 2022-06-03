Боррель: ЕС не признает российские паспорта в Херсонской и Запорожской областях
Европейский союз не признает российские паспорта, выданные жителям Запорожской и Херсонской областей, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Европейский союз решительно осуждает указы президента России [Владимира Путина] от 25 мая и 30 мая, упрощающие процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины из Херсонской и Запорожской областей», — говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве ЕС также уточнили, что не признают уже выданные паспорта, а также осуждают указ президента РФ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины.
«ЕС также осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты к украинской гривне, а также попытки навязать российские учебные программы и материалы и изменить язык обучения в школах в тех частях Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем российских властей», — подчеркнуто в заявлении.
Путин ранее подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Ранее этот указ коснулся жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.
В конце мая в Херсонской области была запущена бивалютная зона. Местные предприниматели и бизнесмены получили право и обязанность размещать ценники в двух валютах – рублях и гривнах. Курс составил 2 руб. за 1 гривну.
Помимо этого глава государства подписал указ, который определяет упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины. В соответствии с ним с заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины.