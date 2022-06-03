Боррель: ЕС не признает российские паспорта в Херсонской и Запорожской областях

Путин ранее подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке – без предварительного оформления вида на жительство или разрешения на временное проживание. Поправки внесены в указ 2019 г. «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Ранее этот указ коснулся жителей ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля.