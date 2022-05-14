Страны G7 откажутся признавать изменения границ Украины

Накануне издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки, вопрос будет решен на встрече министров финансов G7. При этом издание отмечало, что страны не имеют общей позиции по предоставлению материальной помощи. Одни считают, что государства должны выделить сумму в соответствии со своими экономическими показателями среди G7. Великобритания и США, в свою очередь, предлагают конфисковать замороженные активы российских бизнесменов и передать их Украине.