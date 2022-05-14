Страны G7 откажутся признавать изменения границ Украины
Страны «Большой семерки» (G7) заявили, что не признают изменения границ на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление стран по итогам трехдневной встречи в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.
«Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», — говорится в заявлении, принятом главами МИД.
В документе также отмечается, что ситуация на Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики. По мнению стран G7, действия России на Украине привели к «сильному росту цен на продовольствие, горючее и энергоносители». Министры призвали Россию прекратить «блокаду экспорта зерна» с Украины.
«Это может быть только первым шагом», — отмечается в заявлении. По оценке «большой семерки», в шаге от голода находятся около 43 млн человек.
Накануне издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки, вопрос будет решен на встрече министров финансов G7. При этом издание отмечало, что страны не имеют общей позиции по предоставлению материальной помощи. Одни считают, что государства должны выделить сумму в соответствии со своими экономическими показателями среди G7. Великобритания и США, в свою очередь, предлагают конфисковать замороженные активы российских бизнесменов и передать их Украине.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД «большой семерки» также заявил, что дополнительные 500 млн евро помощи Украине из Европейского фонда мира пойдут на закупки танков и артиллерии.