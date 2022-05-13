Боррель сообщил о выделении дополнительных 500 млн евро для Украины
Дополнительные 500 млн евро помощи Украине из Европейского фонда мира пойдут на закупки танков и артиллерии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД «Большой семерки» (G7).
«Я объявлю о выделении 500 млн евро военной помощи для Украины, что доведет нашу помощи в общей сложности до 2 млрд евро», — сообщил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, эти средства пойдут на закупку тяжелого вооружения. Он также напомнил, что ЕС уже отправил в страну бронемашины, танки, артиллерию и снаряды.
Боррель призвал страны G7 усиливать давление на Россию, вводить новые санкции, пытаться изолировать страну на мировой арене и «создавать единый фронт для поддержки Украины».
Издание Politico ранее сообщило, что Еврокомиссия намерена выпустить новые долговые обязательства Евросоюза для покрытия потребностей Украины в финансировании на ближайшие три месяца. Украинская сторона и Международный валютный фонд (МВФ) пришли к выводу, что Киеву необходимы 5 млрд евро в месяц для поддержания экономики, в эту сумму входят выплата зарплат, пенсий и расходы, связанные с боевыми действиями.
6 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро. «Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины 4 млрд евро», — сказала она. Фон дер Ляйен утверждала, что «для Европы многое стоит на кону» на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране «является более, чем стресс-тестом для экономики» ЕС.
Сенатор-республиканец из Кентукки Рэнд Пол ранее заблокировал принятие законопроекта о наращивании помощи до $40 млрд. По его словам, в документ необходимо добавить его предложения о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной, генеральным инспектором. Пол отметил необходимость контроля таких трат, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России», на фоне рекордной инфляции в США.