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В конгрессе США заблокировали голосование по помощи Украине на $40 млрд

Ведомости

Cенатор-республиканец из Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о наращивании помощи до $40 млрд, пока в документ не будут добавлены его предложения о контроле оборонных расходов, связанных с Украиной, генеральным инспектором. Трансляция заседания опубликована некоммерческим общественным телеканалом C-SPAN.

Пол отметил необходимость контроля таких трат, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России», на фоне рекордной инфляции в США. «Инфляция не возникает из ниоткуда. Она происходит из-за дефицитных расходов. Это второй счет расходов для Украины за два месяца. И этот счет в три раза больше, чем первый. Киев может стать крупнейшим реципиентом американской военной помощи за последние две декады», — пояснил Пол.

Он подчеркнул, что «присягал Конституции США, а не какому-либо иностранному государству, вне зависимости от того, насколько я сочувствую» Украине. «Конгресс просто хочет продолжать тратить и тратить», — сказал сенатор, прежде чем заблокировать законопроект.

«Вы не должны выбрасывать все $40 млрд без какого-либо надзора. Наличие специального генерального инспектора — мы делали это в Афганистане — не остановило все растраты, но по крайней мере заставило жуликов дважды подумать, прежде чем украсть деньги», — сказал Пол.

«Украина не просит нас вести эту войну. Они только просят о ресурсах, которые им нужны, чтобы защитить себя от этого безумного вторжения. И им нужна эта помощь прямо сейчас», — сказал Макконнелл, коллега Пола, сенатор от Кентукки.

Ранее, 11 мая, палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд, За проголосовали 368 конгрессменов, высказались против 57.

Ранее по теме: Конгрессмены увеличили пакет помощи Украине до $40 млрд

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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