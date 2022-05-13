В конгрессе США заблокировали голосование по помощи Украине на $40 млрд

Пол отметил необходимость контроля таких трат, которые вместе с новым законопроектом с конца прошлого года достигнут уже $60 млрд, что «больше всего военного бюджета России», на фоне рекордной инфляции в США. «Инфляция не возникает из ниоткуда. Она происходит из-за дефицитных расходов. Это второй счет расходов для Украины за два месяца. И этот счет в три раза больше, чем первый. Киев может стать крупнейшим реципиентом американской военной помощи за последние две декады», — пояснил Пол.