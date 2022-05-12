Конгрессмены увеличили пакет помощи Украине до $40 млрд

Изначально президент Байден запросил у конгресса $33 млрд в рамках помощи Киеву, однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Как сообщает издание Politico, итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером в $782 млрд. Более того, конгрессмены готовы выделить дополнительное финансирование на гуманитарные и военные программы, больше того, что просил Белый дом.