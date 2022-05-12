Конгрессмены увеличили пакет помощи Украине до $40 млрд

Конгрессмены увеличили пакет помощи Украине до $40 млрдПентагон в результате сможет отгрузить своих вооружений на $11 млрд
США выделят Украине почти $40 млрд в качестве военной помощи. Соответствующий законопроект был одобрен 10 мая палатой представителей конгресса. За выделение средств Киеву проголосовало 368 конгрессменов, против – 57. В дальнейшем законопроект поступит на рассмотрение в сенат. Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер пообещал, что сенат будет действовать оперативно и как можно быстрее направит документ на подпись Джо Байдену.
Изначально президент Байден запросил у конгресса $33 млрд в рамках помощи Киеву, однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Как сообщает издание Politico, итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером в $782 млрд. Более того, конгрессмены готовы выделить дополнительное финансирование на гуманитарные и военные программы, больше того, что просил Белый дом.