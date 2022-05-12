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Конгрессмены увеличили пакет помощи Украине до $40 млрд

Пентагон в результате сможет отгрузить своих вооружений на $11 млрд
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Законопроект разрешает передачу оружия Украине из запасов министерства обороны США на сумму $11 млрд. / ALEX WONG / Getty Images via AFP

США выделят Украине почти $40 млрд в качестве военной помощи. Соответствующий законопроект был одобрен 10 мая палатой представителей конгресса. За выделение средств Киеву проголосовало 368 конгрессменов, против – 57. В дальнейшем законопроект поступит на рассмотрение в сенат. Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер пообещал, что сенат будет действовать оперативно и как можно быстрее направит документ на подпись Джо Байдену.

Изначально президент Байден запросил у конгресса $33 млрд в рамках помощи Киеву, однако конгресс согласился выделить дополнительно еще почти $7 млрд. Как сообщает издание Politico, итоговый пакет составил более 5% от всего текущего военного бюджета США размером в $782 млрд. Более того, конгрессмены готовы выделить дополнительное финансирование на гуманитарные и военные программы, больше того, что просил Белый дом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных