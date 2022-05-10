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Politico: ЕС планирует выпустить долговые обязательства на 10 млрд евро для Украины

Ведомости

Еврокомиссия намерена выпустить новые долговые обязательства Евросоюза для покрытия потребностей Украины в финансировании на ближайшие три месяца, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Украинская сторона и и Международный валютный фонд (МВФ) пришли к выводу, что Киеву необходимы 5 млрд евро в месяц для поддержания экономики, в эту сумму входят выплата зарплат, пенсий и расходы, связанные с боевыми действиями.

США обязались предоставить треть этой суммы. По словам дипломатов, предлагаемый механизм привлечения денег схож с программой SURE, которая действовала в пандемию и предусматривала привлечение 100 млрд евро для безработных.

Несколько стран, включая Германию, Австрию и Грецию, попросили ЕК представить альтернативные варианты финансирования до 18 мая. Если другие страны, не входящие в ЕС, такие как Япония, Великобритания, Норвегия и другие, присоединятся, то ЕС нужно будет собрать несколько миллиардов, уточнили источники. По мнению этих стран, эти деньги можно будет выделить на двусторонней основе.

6 мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины 4 млрд евро. «Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины 4 млрд евро», — сказала она (цитата по ТАСС). Фон дер Ляйен утверждала, что «для Европы многое стоит на кону» на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране «является более, чем стресс-тестом для экономики» ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил странам ЕС взять шефство над регионами, городами и отраслями страны, пострадавшими в ходе военной спецоперации России, для их восстановления. Глава государства добавил, что Киев уже готовит масштабный план послевоенного экономического восстановления, который нуждается в международной поддержке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных