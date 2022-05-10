Politico: ЕС планирует выпустить долговые обязательства на 10 млрд евро для Украины

Несколько стран, включая Германию, Австрию и Грецию, попросили ЕК представить альтернативные варианты финансирования до 18 мая. Если другие страны, не входящие в ЕС, такие как Япония, Великобритания, Норвегия и другие, присоединятся, то ЕС нужно будет собрать несколько миллиардов, уточнили источники. По мнению этих стран, эти деньги можно будет выделить на двусторонней основе.