Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины для их восстановления

Ранее сегодня премьер-министр Польши на международной донорской конференции в Варшаве заявил, что для Украины удалось собрать около $6,5 млрд. Накануне на саммите руководителей, организованном The Wall Street Journal, Зеленский заявил, что на восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребуется около $600 млрд. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит еще 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине к 550 млн евро уже выделенных для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса.



22 апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предварительно оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд с конца февраля в результате боевых действий.