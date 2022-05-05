Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины для их восстановления
Странам Евросоюза стоит взять шефство над регионами, городами и отраслями Украины, пострадавшими в ходе военной спецоперации России, для их восстановления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба офиса главы государства.
«Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов. Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнерства между странами», — сказал Зеленский на международной конференции доноров для Украины. Глава государства добавил, что Киев уже готовит масштабный план послевоенного экономического восстановления, который нуждается в международной поддержке.
«Такие инвестиции, если будут быстрыми и достаточными, будут означать, что миллионы наших людей смогут вернуться домой», — отметил Зеленский, добавив, что Украине также необходимо получить статус кандидата в члены Евросоюза. «Членство Украины в Европейском союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сегодня премьер-министр Польши на международной донорской конференции в Варшаве заявил, что для Украины удалось собрать около $6,5 млрд. Накануне на саммите руководителей, организованном The Wall Street Journal, Зеленский заявил, что на восстановление экономики и инфраструктуры Украины потребуется около $600 млрд. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит еще 200 млн евро на гуманитарную помощь Украине к 550 млн евро уже выделенных для преодоления гуманитарных последствий украинского кризиса.
22 апреля президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предварительно оценил ущерб зданиям и инфраструктуре Украины в $60 млрд с конца февраля в результате боевых действий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР.