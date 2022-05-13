Spiegel: страны G7 намерены выделить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро
Страны «Большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, вопрос будет решен на встрече министров финансов G7. Планируется предоставить эти средства в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется все возвращать. Другой источник указывает, что эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.
Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.
При этом издание отмечает, что страны не имеют общей позиции по предоставлению материальной помощи. Одни считают, что государства должны выделить сумму в соответствии со своими экономическими показателями среди G7. Великобритания и США, в свою очередь, предлагают конфисковать замороженные активы российских бизнесменов и передать их Украине.
Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе сообщил, что союз прорабатывает вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине. На фоне военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе в одном из пакетов санкций они заморозили золотовалютные резервы ЦБ на сумму около $300 млрд.
В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных резервов на случай любого развития ситуации.