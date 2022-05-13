Spiegel: страны G7 намерены выделить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе сообщил, что союз прорабатывает вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине. На фоне военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе в одном из пакетов санкций они заморозили золотовалютные резервы ЦБ на сумму около $300 млрд.