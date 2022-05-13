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Spiegel: страны G7 намерены выделить Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро

Ведомости

Страны «Большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, вопрос будет решен на встрече министров финансов G7. Планируется предоставить эти средства в виде займов и грантов — таким образом, Киеву не придется все возвращать. Другой источник указывает, что эта сумма рассчитана из финансовых потребностей Украины до конца года.

Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.

При этом издание отмечает, что страны не имеют общей позиции по предоставлению материальной помощи. Одни считают, что государства должны выделить сумму в соответствии со своими экономическими показателями среди G7. Великобритания и США, в свою очередь, предлагают конфисковать замороженные активы российских бизнесменов и передать их Украине.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе сообщил, что союз прорабатывает вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине. На фоне военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе в одном из пакетов санкций они заморозили золотовалютные резервы ЦБ на сумму около $300 млрд.

В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных резервов на случай любого развития ситуации.

Ранее по теме: Боррель сообщил о выделении дополнительных 500 млн евро для Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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