ЕС прорабатывает вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине

На фоне военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе в одном из пакетов санкций они заморозили золотовалютные резервы ЦБ на сумму около $300 млрд. В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных в США резервов на случай любого развития ситуации.