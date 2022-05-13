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Экономика

ЕС прорабатывает вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине

Ведомости

Евросоюз работает над тем, чтобы использовать замороженные активы России для оказания помощи Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе.

«Мы еще не достигли результата, но мы не только не исключаем этого, но еще и работаем над тем, чтобы это стало возможным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На фоне военной спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе в одном из пакетов санкций они заморозили золотовалютные резервы ЦБ на сумму около $300 млрд. В конце апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предлагающий конфисковать связанные с Россией активы и направить их на оказание помощи Украине и украинским беженцам. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила тогда, что регулятор готовит меры по правовой защите замороженных в США резервов на случай любого развития ситуации.

9 мая верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также предложил обсудить вопрос изъятия российских валютных активов, чтобы направить их Украине. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложение Борреля воровством.

Ранее по теме: Лавров назвал идею передать замороженные российские активы Киеву «воровством»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных