Набиуллина прокомментировала планы США конфисковать активы России
ЦБ готовит меры по правовой защите замороженных в США золото-валютных резервов на случай любого развития ситуации, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене — здесь нет готовых рецептов, как реагировать на эту отмену», — сказала Набиуллина.
Она также добавила, что есть предложения о паритетных решениях в отношении имущества недружественных государств и связанных с ним лиц, но этот вопрос за пределами мандата ЦБ. Стратегию и тактику правовой защиты председатель ЦБ также не раскрыла, отметив, что о деталях пока говорить рано.
27 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Под конфискацию попадают активы стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Также деньги можно будет использовать на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга». На следующий день президент США Джо Байден анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских бизнесменов под санкциями.
Ирландия также рассматривает возможность передать на восстановление Украины замороженные российские активы на общую сумму 1,2 млрд евро, заявил министр иностранных дел и обороны страны Саймон Коувени.
В начале апреля аналогичную возможность обсуждали в ЕС. Однако проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации, напомнил тогда еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Основанием для конфискации может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение палаты представителей создает «очень опасный прецедент», который искажает любые правовые нормы. «Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального», — подчеркнул представитель Кремля.