Ирландия может передать на восстановление Украины замороженные активы России

«Некоторые страны предлагают, чтобы активы, которые были заморожены в связи с возникшей ситуацией, можно было конфисковать и использовать в том числе для того, чтобы заново отстроить Украину. Я заявил о том, что мы открыты для этого предложения», — подчеркнул министр.