Ирландия может передать на восстановление Украины замороженные активы России
Правительство Ирландии рассматривает возможность передать на восстановление Украины замороженные российские активы на общую сумму в 1,2 млрд евро, заявил в интервью изданию The Irish Times министр иностранных дел и обороны страны Саймон Коувени.
«Некоторые страны предлагают, чтобы активы, которые были заморожены в связи с возникшей ситуацией, можно было конфисковать и использовать в том числе для того, чтобы заново отстроить Украину. Я заявил о том, что мы открыты для этого предложения», — подчеркнул министр.
По его словам, перед утверждением этого решения необходимо провести широкое обсуждение, чтобы гарантировать четкую и надежную правовую базу. Представители ирландской позиции считают, что эту сумму необходимо потратить на гуманитарную помощь украинским беженцам, находящимся в стране, добавил Коувени.
Палата представителей конгресса США ранее одобрила законопроект, где предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической в постконфликтном восстановлении, а также гуманитарной и поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Авторы документа предложили конфисковать активы, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям. Их предлагается продавать, а вырученные деньги — направлять Киеву.
Аналогичную возможность также обсуждали в ЕС. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напоминал, что проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации: пока активы только заморожены, и должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти к их конфискации. Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение палаты представителей создает «очень опасный прецедент», который искажает любые правовые нормы. «Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального», — подчеркнул представитель Кремля.