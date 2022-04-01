ЕС может направить конфискованные активы россиян на восстановление Украины

Власти Бельгии в марте заявили о заморозке активов России на сумму 10 млрд евро с момента введения санкций из-за военной операции на Украине. Также сообщалось, что общая сумма российских активов, замороженных в Люксембурге, составила 2,5 млрд евро, в Италии — более 800 млн евро, в Нидерландах — 516 млн евро, во Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), в Польше — 30 млн евро.