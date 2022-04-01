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ЕС может направить конфискованные активы россиян на восстановление Украины

Ведомости

Конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24.

«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», — сказал Рейндерс (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации: пока активы только заморожены, и должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти к их конфискации.

Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.

Еврокомиссия на прошлой неделе анонсировала создание фонда солидарности с Украиной, средства в который будут привлекаться на восстановление страны. На 9 марта при участии ЕК и правительства Канады должно состояться мероприятие по сбору средств для поддержки украинских беженцев.

С момента начала военной операции на Украине под ограничения попали десятки российских бизнесменов, политиков, чиновников, журналистов и деятелей культуры. В Евросоюзе и США не раскрывали, какие суммы оставались на счетах фигурантов черных списков на момент введения ограничений.

Власти Бельгии в марте заявили о заморозке активов России на сумму 10 млрд евро с момента введения санкций из-за военной операции на Украине. Также сообщалось, что общая сумма российских активов, замороженных в Люксембурге, составила 2,5 млрд евро, в Италии — более 800 млн евро, в Нидерландах — 516 млн евро, во Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), в Польше — 30 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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