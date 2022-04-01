ЕС может направить конфискованные активы россиян на восстановление Украины
Конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в эфире телеканала LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», — сказал Рейндерс (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации: пока активы только заморожены, и должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти к их конфискации.
Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.
Еврокомиссия на прошлой неделе анонсировала создание фонда солидарности с Украиной, средства в который будут привлекаться на восстановление страны. На 9 марта при участии ЕК и правительства Канады должно состояться мероприятие по сбору средств для поддержки украинских беженцев.
С момента начала военной операции на Украине под ограничения попали десятки российских бизнесменов, политиков, чиновников, журналистов и деятелей культуры. В Евросоюзе и США не раскрывали, какие суммы оставались на счетах фигурантов черных списков на момент введения ограничений.
Власти Бельгии в марте заявили о заморозке активов России на сумму 10 млрд евро с момента введения санкций из-за военной операции на Украине. Также сообщалось, что общая сумма российских активов, замороженных в Люксембурге, составила 2,5 млрд евро, в Италии — более 800 млн евро, в Нидерландах — 516 млн евро, во Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), в Польше — 30 млн евро.