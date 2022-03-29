В Люксембурге заморозили российские активы на 2,5 млрд евро
Министерство финансов Люксембурга сообщило о блокировке активов России в стране на сумму 2,5 млрд евро, следует из публикации в Twitter ведомства.
«Министр [финансов Юрико Бакес] проинформировал парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы [РФ] на сумму 2,5 млрд евро», — говорится в сообщении.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля.
Помимо этого около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.