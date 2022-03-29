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Финансы

В Люксембурге заморозили российские активы на 2,5 млрд евро

Ведомости

Министерство финансов Люксембурга сообщило о блокировке активов России в стране на сумму 2,5 млрд евро, следует из публикации в Twitter ведомства.

«Министр [финансов Юрико Бакес] проинформировал парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы [РФ] на сумму 2,5 млрд евро», — говорится в сообщении.

Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля.

Помимо этого около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных