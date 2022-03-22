Италия заморозила активы российских бизнесменов на сумму более 800 млн евро
Объем замороженных активов российских бизнесменов, которые попали под санкции Евросоюза на фоне военной операции российских войск на Украине, составил более 800 млн евро, заявил премьер-министр республики Марио Драги.
По словам Драги, санкции, введенные европейскими партнерами, должны вынудить российское правительство прекратить военные действия на территории Украины и сесть за стол переговоров. «Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 млн евро», — заявил он, выступая в палате депутатов национального парламента (цитата по «РИА Новости).
Министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр ранее заявил, что власти страны заморозили средства Банка России на сумму 22 млрд евро. «Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — добавил он. По данным министра, общая стоимость попавшей под ограничения недвижимости составляет полмиллиарда евро, ее владельцами являются около 30 российских граждан.
18 марта о заморозке российских активов сообщил глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот. По его словам, объем российских активов, замороженных банками и другими финансовыми учреждениями в Нидерландах, вырос до 200 млн евро. Помимо этого он сообщил, что большинство связей с Россией в Нидерландах осуществляется через трастовые компании. «Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — добавил Кнот.
Страны Евросоюза, а также Канада, США и ряд других государств начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.