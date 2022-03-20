Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 млрд евро
Французские власти заморозили средства Банка России на сумму 22 млрд евро, заявил в воскресенье министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Помимо этого заморожены счета и недвижимость попавших под западные санкции россиян.
«Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро», — сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL (цитата по ТАСС).
По данным министра, общая стоимость попавшей под ограничения недвижимости составляет полмиллиарда евро, ее владельцами являются около 30 российских граждан.
Ранее Ле Мэр говорил, что под новые санкции Евросоюза попадут более 600 россиян. По его словам, «такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза», решение о новых ограничениях он назвал историческим.
14 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет санкций против России. В частности, ЕС отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Также Брюссель будет работать над тем, чтобы приостановить членство России в «ведущих многосторонних финансовых институтах», включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Помимо этого ЕС запретит экспорт в Россию любых товаров класса люкс и импорт российской металлургической продукции. Пакет санкций также включает запрет на новые европейские инвестиции в российские энергетические проекты. Он будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.
Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, такая мера является вынужденной, заявил 19 марта директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.
По его словам, Россия не хотела бы, чтобы высказывания министра Ле Мэра, который объявил России «тотальную финансовую и экономическую войну», вызвали череду необратимых последствий.
Страны Евросоюза начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.