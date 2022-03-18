В Италии арестовали недвижимость владельца «Северстали» Мордашова на $116 млн

В конце февраля он оказался среди бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в обновленный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Мордашов заявил, что не понимает, почему он попал под ограничения, заявив, что не имеет никакого отношения к украинскому кризису.