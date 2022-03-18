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В Италии арестовали недвижимость владельца «Северстали» Мордашова на $116 млн

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В Италии арестовали жилую недвижимость на острове Сардиния, принадлежащую Алексею Мордашову, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию премьер-министра Марио Драги. Стоимость арестованной недвижимости оценивается в 105 млн евро ($116,2 млн).

Мордашов является богатейшим бизнесменом России по версии Forbes, его состояние до введения санкций оценивалось в $29 млрд. В число активов предпринимателя входят металлургическая компания «Северсталь», «Силовые машины», золотодобытчик Nordgold, туроператор TUI, а также ритейлеры «Утконос» и «Лента».

В конце февраля он оказался среди бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, попавших в обновленный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. Мордашов заявил, что не понимает, почему он попал под ограничения, заявив, что не имеет никакого отношения к украинскому кризису.

В начале марта в Италии задержали яхту бизнесмена — 64-метровую Lady M, пришвартованную в городе Империя (регион Лигурия). Мордашов — не единственный российский предприниматель, чьи активы в Евросоюзе начали арестовывать. Ранее итальянские власти также арестовали яхты Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Во Франции проводят инвентаризацию имущества и активов россиян, находящихся под санкциями. К нему относятся в том числе яхты и автомобили класса люкс.

В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.

Ранее по теме: В Италии арестовали недвижимость Петра Авена на 4 млн евро

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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