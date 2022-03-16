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Бизнес

В Италии арестовали недвижимость Петра Авена на 4 млн евро

Ведомости

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость на Сардинии, доля в которой принадлежит российскому бизнесмену Петру Авену, сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что речь идет о недвижимости в районе курорта Порто Рафаель на севере острова. По данным издания, стоимость арестованных активов Авена составляет 4 млн евро. Авен ранее рассказывал, что на Сардинии ему принадлежит бывшая вилла Глории Гиннесс, построенная в 1960-х гг.

Евросоюз 28 февраля ввел санкции против российских бизнесменов, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. В черный список попал и Авен. В Брюсселе посчитали, что он «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Бизнесмен заявил, что намерен оспорить решение. Вчера, 15 марта, он попал под аналогичные ограничения со стороны Великобритании. В конце февраля минюст Латвии заявил, что изучает вопрос лишения Авена гражданства страны.

1 марта стало известно, что Авен, возглавлявший совет директоров Альфа-банка, из-за санкций оставит свой пост. На следующий день он также покинул совет директоров международной инвестгруппы LetterOne.

Российские миллиардеры начали сталкиваться с арестом имущества в западных странах после того, как они попали в санкционные списки после начала российской военной операции на Украине. В частности, в марте в Италии были арестованы яхты Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и Андрея Мельниченко. Под арест также попали виллы Алишера Усманова и Олега Савченко.

В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.

Ранее по теме: Песков назвал «бандитизмом» санкции ЕС против российских бизнесменов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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