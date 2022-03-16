В Италии арестовали недвижимость Петра Авена на 4 млн евро
Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость на Сардинии, доля в которой принадлежит российскому бизнесмену Петру Авену, сообщает газета La Repubblica.
Отмечается, что речь идет о недвижимости в районе курорта Порто Рафаель на севере острова. По данным издания, стоимость арестованных активов Авена составляет 4 млн евро. Авен ранее рассказывал, что на Сардинии ему принадлежит бывшая вилла Глории Гиннесс, построенная в 1960-х гг.
Евросоюз 28 февраля ввел санкции против российских бизнесменов, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. В черный список попал и Авен. В Брюсселе посчитали, что он «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Бизнесмен заявил, что намерен оспорить решение. Вчера, 15 марта, он попал под аналогичные ограничения со стороны Великобритании. В конце февраля минюст Латвии заявил, что изучает вопрос лишения Авена гражданства страны.
1 марта стало известно, что Авен, возглавлявший совет директоров Альфа-банка, из-за санкций оставит свой пост. На следующий день он также покинул совет директоров международной инвестгруппы LetterOne.
Российские миллиардеры начали сталкиваться с арестом имущества в западных странах после того, как они попали в санкционные списки после начала российской военной операции на Украине. В частности, в марте в Италии были арестованы яхты Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и Андрея Мельниченко. Под арест также попали виллы Алишера Усманова и Олега Савченко.
В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.