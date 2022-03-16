В Италии арестовали недвижимость Петра Авена на 4 млн евро

Евросоюз 28 февраля ввел санкции против российских бизнесменов, которые подразумевают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС. В черный список попал и Авен. В Брюсселе посчитали, что он «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Бизнесмен заявил, что намерен оспорить решение. Вчера, 15 марта, он попал под аналогичные ограничения со стороны Великобритании. В конце февраля минюст Латвии заявил, что изучает вопрос лишения Авена гражданства страны.