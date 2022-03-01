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Авен и Фридман уходят из совета директоров Альфа-банка

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Петр Авен, Михаил Фридман, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий в ближайшее время покинут состав совета директоров Альфа-банка, сообщила пресс-служба кредитной организации. Решение принято на фоне санкций, введенных Евросоюзом (ЕС).

На данный момент председателем совета директоров банка является Авен. Это место займет его нынешний первый заместитель Олег Сысуев, который работает в кредитной организации с 1999 г. Сейчас он курирует вопросы развития региональной сети Альфа-банка и социальные проекты. Также он возглавляет комитет по устойчивому развитию (ESG).

Вчера ЕС ввел санкции в отношении Авена и Фридмана. В документе Брюсселя говорилось, что оба банкира «активно поддерживали материально или финансово и получали выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Также в ЕС считают, что оба бизнесмена принимали активное участие «в попытках Кремля по снятию санкций США», введенных для противодействия «агрессивной» политике России в отношении Украины.

Авен и Фридман назвали решение европейцев необоснованным и способным нанести «неоправданный ущерб» сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу. Сегодня Reuters сообщил, что банкиры намерены оспорить санкции.

Ранее Альфа-банк попал под американские и европейские санкции. В частности, ему ограничили доступ к рынку капитала США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. В связи с этим 26 февраля Альфа-банк заявил, что временно не сможет выпускать новые еврооблигации. Санкции введены на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине.

Как следует из информации на сайте Центробанка, 99,99% Альфа-банка принадлежат «АБ холдингу». Конечными акционерами и контролирующими лицами значатся люксембургский ABH Holdings S.A., Фридман, Авен, а также Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Андрей Косогов, итальянская UniCredit S.p.A. и благотворительный траст The Mark Foundation for Cancer Research.

Ранее по теме: Фридман и Авен пообещали оспорить санкции Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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