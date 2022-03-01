Авен и Фридман уходят из совета директоров Альфа-банка

Ранее Альфа-банк попал под американские и европейские санкции. В частности, ему ограничили доступ к рынку капитала США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. В связи с этим 26 февраля Альфа-банк заявил, что временно не сможет выпускать новые еврооблигации. Санкции введены на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине.