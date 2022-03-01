Фридман и Авен пообещали оспорить санкции Евросоюза

В обосновании к введению санкций против Авена и Фридмана говорится, что бизнесмены «активно поддерживали материально или финансово и получали выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Кроме того, в ЕС считают, что оба бизнесмена принимали активное участие «в попытках Кремля по снятию санкций США», введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины.