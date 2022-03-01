Фридман и Авен пообещали оспорить санкции Евросоюза
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и совладелец Letter One и «Альфа-групп» Михаил Фридман сообщили о намерении оспорить санкции, которые были введены против них Евросоюзом накануне. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Михаил Фридман и Петр Авен глубоко потрясены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в Регламенте ЕС, которые призваны оправдать основание, на котором они были подвергнуты санкциям», — заявили бизнесмены.
Они назвали решение ЕС необоснованным и способным нанести «неоправданный ущерб» сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.
В обосновании к введению санкций против Авена и Фридмана говорится, что бизнесмены «активно поддерживали материально или финансово и получали выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Кроме того, в ЕС считают, что оба бизнесмена принимали активное участие «в попытках Кремля по снятию санкций США», введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины.
Оба бизнесмена опровергают также тезисы о том, что они «были неофициальными эмиссарами российского правительства» или что они поддерживали или получали выгоду от российских лиц, ответственных за дестабилизацию Украины.
«Это злонамеренная и преднамеренная ложь — чистая и простая, продукт исторических фантазий и теорий заговора, придуманных частными лицами со своими собственными планами», — отметили Авен и Фридман.