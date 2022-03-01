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Фридман и Авен пообещали оспорить санкции Евросоюза

Ведомости

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и совладелец Letter One и «Альфа-групп» Михаил Фридман сообщили о намерении оспорить санкции, которые были введены против них Евросоюзом накануне. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Михаил Фридман и Петр Авен глубоко потрясены заведомо ложными утверждениями, содержащимися в Регламенте ЕС, которые призваны оправдать основание, на котором они были подвергнуты санкциям», — заявили бизнесмены.

Они назвали решение ЕС необоснованным и способным нанести «неоправданный ущерб» сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

В обосновании к введению санкций против Авена и Фридмана говорится, что бизнесмены «активно поддерживали материально или финансово и получали выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Кроме того, в ЕС считают, что оба бизнесмена принимали активное участие «в попытках Кремля по снятию санкций США», введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины.

Оба бизнесмена опровергают также тезисы о том, что они «были неофициальными эмиссарами российского правительства» или что они поддерживали или получали выгоду от российских лиц, ответственных за дестабилизацию Украины.

«Это злонамеренная и преднамеренная ложь — чистая и простая, продукт исторических фантазий и теорий заговора, придуманных частными лицами со своими собственными планами», — отметили Авен и Фридман. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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