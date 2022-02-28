Какие активы могут бросить в России западные компании«Ведомости» проанализировали крупнейшие инвестиции ЕС и США в России
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ЕС, США и другие западные страны начали вводить массированные санкции против России. Запад стал сворачивать сотрудничество с нашей страной практически во всех сферах – от внешней политики до культуры и спорта. В частности, европейские, американские, канадские, японские компании, как и инвесторы из других стран, союзных с Западом, могут прекратить участие в совместных предприятиях в России, выйти из технологических партнерств, прекратить поставки оборудования, комплектующих и т. д.
Первые жертвы нового санкционного режима уже есть – это нефтегазовые BP и Equinor, которые выходят из капитала российских компаний и обещают распродать акции в СП. Кроме того, немецкая Daimler приостановила сотрудничество с «Камазом». А вечером 28 февраля о выходе из всех СП с «Газпромом» объявила англо-голландская Shell.