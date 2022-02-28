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Какие активы могут бросить в России западные компании

«Ведомости» проанализировали крупнейшие инвестиции ЕС и США в России
Василий Милькин Александр Волобуев Денис Ильюшенков Мария Истомина Ксения Потаева
Выход иностранцев из активов в России может затронуть целы ряд ключевых для отечественной экономики отраслей / Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ЕС, США и другие западные страны начали вводить массированные санкции против России. Запад стал сворачивать сотрудничество с нашей страной практически во всех сферах – от внешней политики до культуры и спорта. В частности, европейские, американские, канадские, японские компании, как и инвесторы из других стран, союзных с Западом, могут прекратить участие в совместных предприятиях в России, выйти из технологических партнерств, прекратить поставки оборудования, комплектующих и т. д.

Первые жертвы нового санкционного режима уже есть – это нефтегазовые BP и Equinor, которые выходят из капитала российских компаний и обещают распродать акции в СП. Кроме того, немецкая Daimler приостановила сотрудничество с «Камазом». А вечером 28 февраля о выходе из всех СП с «Газпромом» объявила англо-голландская Shell.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных