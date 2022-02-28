Российские банки отключат от SWIFT: что это значит

Еще неделю назад сценарий отключения России от SWIFT (международная банковская система передачи информации и переводов) казался рынку нереалистичным. Но в ночь на 27 февраля США и Евросоюз официально объявили о готовности отключения от SWIFT, правда, не всей страны, а тех финансовых учреждений, которые уже попали под санкции. Пока не ясно, о ком именно идет речь. Существует несколько видов санкций – от наименее жестких, секторальных, до полностью блокирующих. При необходимости эта мера затронет и «другие российские банки», сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.