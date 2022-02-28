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Российские банки отключат от SWIFT: что это значит

Чем отключение от SWIFT грозит банкам, их пользователям и бизнесу, а также какие есть альтернативы
Наталья Заруцкая Екатерина Литова Софья Шелудченко
Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме / Dado Ruvic / Reuters

Еще неделю назад сценарий отключения России от SWIFT (международная банковская система передачи информации и переводов) казался рынку нереалистичным. Но в ночь на 27 февраля США и Евросоюз официально объявили о готовности отключения от SWIFT, правда, не всей страны, а тех финансовых учреждений, которые уже попали под санкции. Пока не ясно, о ком именно идет речь. Существует несколько видов санкций – от наименее жестких, секторальных, до полностью блокирующих. При необходимости эта мера затронет и «другие российские банки», сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На минувшей неделе под самые жесткие, полностью блокирующие санкции США попали пять российских банков: ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк избежал полностью изоляционного сценария, но в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета. Это лишит банк возможности совершать транзакции в долларах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных