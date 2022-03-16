Песков назвал «бандитизмом» санкции ЕС против российских бизнесменов

Обосновывая санкции против Худавердяна и еще нескольких лиц, ЕС сослался на то, что топ-менеджер был приглашен на встречу президента России Владимира Путина с крупнейшими бизнесменами страны. «Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом внутреннего круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в документе ЕС.