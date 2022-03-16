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Политика

Песков назвал «бандитизмом» санкции ЕС против российских бизнесменов

Ведомости

Введение ограничительных мер в отношении российских бизнесменов, работающих на международном уровне, можно назвать бандитизмом со стороны государств, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, по сути, являются и международными предпринимателями, потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютно международный статус, поэтому, конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь как бандитизмом на государственном уровне, как конфискацией их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им», — сказал он.

Вчера Евросоюз (ЕС) объявил о введении новых персональных санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попали, в частности, 15 человек и девять организаций. Среди бизнесменов в списке оказались в том числе акционер Evraz Роман Абрамович, акционер «Альфа-групп» Герман Хан и заместитель гендиректора Yandex N.V. Тигран Худавердян.

Обосновывая санкции против Худавердяна и еще нескольких лиц, ЕС сослался на то, что топ-менеджер был приглашен на встречу президента России Владимира Путина с крупнейшими бизнесменами страны. «Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом внутреннего круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в документе ЕС.

В «Яндексе» выразили крайнее удивление решением Брюсселя. Ввиду случившегося компания сообщила, что Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. Санкции против других топ-менеджеров компании и самого «Яндекса» ЕС не вводил.

Ранее по теме: Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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