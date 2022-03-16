Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров», — заявил председатель совета директоров компании Джон Бойнтон.