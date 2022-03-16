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Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.

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Тигран Худавердян покинет Совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и другие должности в дочерних структурах компании, сообщила пресс-служба «Яндекса». Ранее ЕС ввел персональные санкции в отношении Худавердяна как бизнесмена из якобы ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров», — заявил председатель совета директоров компании Джон Бойнтон.

Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах. ООО «Яндекс» — российское юрлицо группы. Обязанности гендиректора «Яндекса» до 15 апреля будет исполнять Елена Бунина.

Худавердян занимает должность управляющего директора группы компаний «Яндекса» с 2019 г. 15 марта «Яндекс» объявил о его назначении генеральным директором компании в России. Он должен был сменить Елену Бунину, которая занимала этот пост с 2017 г. В тот же день ЕС ввел персональные санкции в отношении топ-менеджера. В списке также значатся еще 14 физлиц. «Яндекс» и дочерние компании группы в санкционные списки ЕС, США или Великобритании не внесены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных