Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V.
Тигран Худавердян покинет Совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и другие должности в дочерних структурах компании, сообщила пресс-служба «Яндекса». Ранее ЕС ввел персональные санкции в отношении Худавердяна как бизнесмена из якобы ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
«Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в Совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы Яндекс развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров», — заявил председатель совета директоров компании Джон Бойнтон.
Yandex N.V. — головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах. ООО «Яндекс» — российское юрлицо группы. Обязанности гендиректора «Яндекса» до 15 апреля будет исполнять Елена Бунина.
Худавердян занимает должность управляющего директора группы компаний «Яндекса» с 2019 г. 15 марта «Яндекс» объявил о его назначении генеральным директором компании в России. Он должен был сменить Елену Бунину, которая занимала этот пост с 2017 г. В тот же день ЕС ввел персональные санкции в отношении топ-менеджера. В списке также значатся еще 14 физлиц. «Яндекс» и дочерние компании группы в санкционные списки ЕС, США или Великобритании не внесены.