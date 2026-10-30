Мальчик в форме советского танкиста пришел на встречу к Трампу
Мальчик в военной форме с фуражкой советского образца и шевроном танковых войск посетил празднование Хеллоуина в Белом доме 29 октября. Он получил шоколадные конфеты от президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. Эпизод попал в официальную трансляцию американской администрации.
Ребенок подошел к президентской чете в сопровождении девочки в наряде, напоминающем русский народный костюм. На ней были сарафан с цветочным узором и головной убор, похожий на кокошник. Мелания Трамп обратила внимание на фуражку мальчика и прикоснулась к ней, после чего американский лидер предложил детям шоколад. Имена гостей и их родителей неизвестны.
Праздник проходил на Южной лужайке Белого дома. Как сообщала американская администрация, на мероприятие пригласили семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приемных родителей и представителей администрации с детьми.
Хеллоуин традиционно отмечается в США 31 октября.