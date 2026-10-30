Мальчик в форме советского танкиста пришел на встречу к Трампу

Ребенок подошел к президентской чете в сопровождении девочки в наряде, напоминающем русский народный костюм. На ней были сарафан с цветочным узором и головной убор, похожий на кокошник. Мелания Трамп обратила внимание на фуражку мальчика и прикоснулась к ней, после чего американский лидер предложил детям шоколад. Имена гостей и их родителей неизвестны.