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Мальчик в форме советского танкиста пришел на встречу к Трампу

Анна Виноградова
The White House
The White House

Мальчик в военной форме с фуражкой советского образца и шевроном танковых войск посетил празднование Хеллоуина в Белом доме 29 октября. Он получил шоколадные конфеты от президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. Эпизод попал в официальную трансляцию американской администрации.

Ребенок подошел к президентской чете в сопровождении девочки в наряде, напоминающем русский народный костюм. На ней были сарафан с цветочным узором и головной убор, похожий на кокошник. Мелания Трамп обратила внимание на фуражку мальчика и прикоснулась к ней, после чего американский лидер предложил детям шоколад. Имена гостей и их родителей неизвестны.

Праздник проходил на Южной лужайке Белого дома. Как сообщала американская администрация, на мероприятие пригласили семьи военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, приемных родителей и представителей администрации с детьми.

Хеллоуин традиционно отмечается в США 31 октября.

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