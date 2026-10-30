Системы ПВО сбили более 1000 БПЛА над Россией

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в направлении Москвы и области летели 862 дрона. Большую часть БПЛА удалось уничтожить на дальних рубежах, еще 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве. По его данным, с ночи 30 октября на подлете к столице уже нейтрализовано 87 БПЛА.