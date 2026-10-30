Системы ПВО сбили более 1000 БПЛА над Россией
Системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 1043 украинских беспилотника над 20 российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в направлении Москвы и области летели 862 дрона. Большую часть БПЛА удалось уничтожить на дальних рубежах, еще 170 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве. По его данным, с ночи 30 октября на подлете к столице уже нейтрализовано 87 БПЛА.
Ночью и рано утром Росавиация ограничивала работу аэропортов Ярославля («Туношна»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Казани, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Саранска, а также четырех московских авиагаваней – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
В ночь на 29 октября российские средства ПВО сбили 1214 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Собянина, в сторону Московского региона направлялись 613 БПЛА.