«Пулково» принял 27 рейсов на Москву из-за ограничений в столице
Аэропорт «Пулково» принял 27 самолетов, направлявшихся в Москву, в качестве запасного аэродрома в связи с временными ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.
Из-за продолжительного ожидания разрешения на вылет пассажиров перенаправленных рейсов высадят в терминале «Пулково». В аэропорту подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам, планирующим поездку в столицу, рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта. Тем, кто намерен лететь самолетом, рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и объявлениями в терминале, а также обращаться за уточнениями в колл-центр аэропорта.
Ночью во всех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) – ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Согласно сообщению Росавиации, меры направлены на обеспечение безопасности полетов. О закрытии «Внуково» и «Жуковского» стало известно в 22:50 мск 29 октября. «Шереметьево» закрыли в 02:19 мск 30 октября, «Домодедово» – в 02:38 мск.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с ночи силы ПВО сбили 62 украинских беспилотника, летевших в направлении столицы. Вечером 29 октября он сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направленных на Москву. Всего с вечера в сторону Москвы и области летело 862 БПЛА.