«Пулково» принял 27 рейсов на Москву из-за ограничений в столице

Пассажирам, планирующим поездку в столицу, рекомендовали рассмотреть альтернативные виды транспорта. Тем, кто намерен лететь самолетом, рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло и объявлениями в терминале, а также обращаться за уточнениями в колл-центр аэропорта.