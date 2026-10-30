Армия России ударила по ракетному заводу и цехам БПЛА на Украине
Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, портовой инфраструктуре и морским судам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Киеве поражен ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина», выпускающий комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников. Под удар попал цех по сборке и хранению БПЛА большой и средней дальности, расположенный на территории ЧАО «Фанплит».
Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили электроподстанции ПС-330 «Новокиевская» в поселке Хотов Киевской области и ПС-330 «Светлое» в Днепропетровской области. По утверждению Минобороны, эти объекты обеспечивали энергоснабжение предприятий украинского ВПК.
В акватории Черного моря поражено сухогрузное судно, доставлявшее в Одессу военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.
29 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате был поражен сухогруз, следовавший морем в порт Одессы с военными грузами и продукцией двойного назначения.
28 октября армия России ударила беспилотниками по логистическому центру в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск. Были поражены электроподстанции ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. Также российские военные поразили сухогруз, который направлялся в порт Черноморск. Судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.