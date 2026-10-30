Армия России ударила по ракетному заводу и цехам БПЛА на Украине

28 октября армия России ударила беспилотниками по логистическому центру в Харькове, на территории которого хранились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинских войск. Были поражены электроподстанции ПС-330 «Луцк-Северная» в Луцке и ПС-330 в Ковеле Волынской области. Также российские военные поразили сухогруз, который направлялся в порт Черноморск. Судно перевозило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.