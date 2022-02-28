Франция предупредила об аресте вкладов близких к правительству россиян
Средства на вкладах россиян, близких к российскому правительству, во французских банках могут быть арестованы, заявил на брифинге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Мы также установим всех российских граждан, имеющих вклады во Франции, которые могут быть дополнительно внесены в европейские санкционные списки в связи с их близостью к российской власти. Мы прибегнем к юридическим мерам, чтобы арестовать это имущество», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ле Мэр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон распорядился продолжить составлять список имущества и активов россиян, находящихся под санкциями. К таковому относятся в том числе яхты и автомобили класса люкс, добавил министр.
Глава французского ведомства напомнил, что прошлой ночью ЕС «заморозил» «все авуары» российского Центробанка. Завтра министры финансов стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада) обсудят вопрос отключения российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.
Западные страны вводят санкции в отношении России на фоне военной операции страны в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля по решению президента Владимира Путина. В частности, США и ЕС заморозили часть международных резервов ЦБ, ввели эмбарго на поставку продукции ряда отраслей, а также наложили санкции на банки и ряд государственных компаний.
США, ЕС, Канада и Велиткобританрия ввели персональные санкции против Путина. Американские и европейские санкции распространены на министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и еще на ряд чиновников и бизнесменов.
23 февраля ЕС объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Тогда Брюссель предупредил, что ограничительные меры распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».