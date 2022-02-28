Франция предупредила об аресте вкладов близких к правительству россиян

«Мы также установим всех российских граждан, имеющих вклады во Франции, которые могут быть дополнительно внесены в европейские санкционные списки в связи с их близостью к российской власти. Мы прибегнем к юридическим мерам, чтобы арестовать это имущество», — сказал он (цитата по ТАСС).