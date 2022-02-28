В Кремле заявили об индифферентном отношении Путина к санкциям против него

«Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, что декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно», — сказал Песков в ответ на вопрос, как Путин относится к санкциям, которые вводятся по отношению к нему лично.