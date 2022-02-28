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Политика

В Кремле заявили об индифферентном отношении Путина к санкциям против него

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал отношение главы государства Владимира Путина к введенным против него санкциям как индифферентное. Об этом он сказал в разговоре с журналистами.

«Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Но всем известно, что никаких активов кроме тех, что декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов у президента нет. Поэтому относится он достаточно индифферентно», — сказал Песков в ответ на вопрос, как Путин относится к санкциям, которые вводятся по отношению к нему лично.

При этом представитель Кремля отметил, что сам факт введения санкций против главы государства с точки зрения решения проблем является «весьма недальновидным» шагом. Ответные действия Россия будет принимать «с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов», отметил он.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

На фоне этого США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России, которые были распространены в том числе на крупнейшие банки страны. США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытия» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка. Попавшие ранее под санкции российские банки будут отключены от SWIFT. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ РФ и заморозить программу «золотых паспортов».

Позднее о введении персональных санкций против Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова заявили Евросоюз и Великобритания. В список персональных санкций США помимо российского президента и главы МИДа также включены министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных