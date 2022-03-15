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Минфин Франции: новый пакет санкций затронет более 600 россиян

Ведомости

Под новые санкции Евросоюза, которые планируется ввести в ближайшее время, попадут более 600 россиян, заявил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр.

«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза — это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут затрагивать санкции», — сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

14 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет санкций против России. В частности, ЕС отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Также Брюссель будет работать над тем, чтобы приостановить членство России в «ведущих многосторонних финансовых институтах», включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Помимо этого ЕС запретит экспорт в Россию любых товаров класса люкс и импорт российской металлургической продукции. Пакет санкций также включает запрет на новые европейские инвестиции в российские энергетические проекты. Он будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.

Страны Евросоюза начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных