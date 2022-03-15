Минфин Франции: новый пакет санкций затронет более 600 россиян
Под новые санкции Евросоюза, которые планируется ввести в ближайшее время, попадут более 600 россиян, заявил глава французского Минфина Брюно Ле Мэр.
«Такой сильный пакет санкций никогда не принимался в истории Евросоюза — это историческое решение. Более 600 российских лиц, которых будут затрагивать санкции», — сказал Ле Мэр перед саммитом глав министерств финансов Евросоюза в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
14 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет санкций против России. В частности, ЕС отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Также Брюссель будет работать над тем, чтобы приостановить членство России в «ведущих многосторонних финансовых институтах», включая Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Помимо этого ЕС запретит экспорт в Россию любых товаров класса люкс и импорт российской металлургической продукции. Пакет санкций также включает запрет на новые европейские инвестиции в российские энергетические проекты. Он будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.
Страны Евросоюза начали вводить экономические и персональные санкции против России в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля и начавшуюся 24 февраля военную операцию на Украине. В числе ограничений — закрытие воздушного пространства стран сообщества для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка международных резервов ЦБ. ЕС также ввел жесткие финансовые и технологические секторальные санкции против российских государственных организаций и компаний энергетического, военно-промышленного, финансового и авиастроительного секторов, которым ограничен доступ к европейским финансовым рынкам и технологиям.