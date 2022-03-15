Джонсон предупредил о «трудных временах» из-за отказа от газа и нефти из России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны ждут трудные времена из-за отказа от российских нефти и газа. Об этом он написал в авторской статье для Daily Telegraph.
«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперед к углеродной нейтральности», — заявил Джонсон (цитата по ТАСС). Он отметил, что британцы смогут снизить непосильные счета для домохозяйств и предприятий.
По его мнению, Запад совершил ошибку, когда позволил себе нормализовать отношения с Россией после событий 2014 г. и стал наращивать поставки энергоносителей из страны. Отказавшись от нефти и газа из России, западные страны смогут «лишить руководство России наличных и уничтожить его стратегию», уверен Джонсон.
«Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все. У мира есть единственный способ вынудить Путина положить конец агрессии и уважать международное право — слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным», — написал политик.
Премьер-министр напомнил, что Великобритания объявила о планах поэтапно отказаться от нефти и газа из России. До конца марта будет представлена новая стратегия энергетической безопасности королевства, в которой будет сделан упор на атомную энергию и все возобновляемые источники. Также власти могут временно увеличить добычу нефти и газа на шельфовых месторождениях страны.
США, Великобритания, Канада, Австралия, члены ЕС и другие страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В результате Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток – 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд.