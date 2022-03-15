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Политика

Джонсон предупредил о «трудных временах» из-за отказа от газа и нефти из России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны ждут трудные времена из-за отказа от российских нефти и газа. Об этом он написал в авторской статье для Daily Telegraph.

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперед к углеродной нейтральности», — заявил Джонсон (цитата по ТАСС). Он отметил, что британцы смогут снизить непосильные счета для домохозяйств и предприятий.

По его мнению, Запад совершил ошибку, когда позволил себе нормализовать отношения с Россией после событий 2014 г. и стал наращивать поставки энергоносителей из страны. Отказавшись от нефти и газа из России, западные страны смогут «лишить руководство России наличных и уничтожить его стратегию», уверен Джонсон.

«Эта стратегия не сработает по-настоящему, если на этот шаг пойдут не все. У мира есть единственный способ вынудить Путина положить конец агрессии и уважать международное право — слезть с российской углеводородной иглы, и мы должны признать, что этот шаг будет болезненным», — написал политик.

Премьер-министр напомнил, что Великобритания объявила о планах поэтапно отказаться от нефти и газа из России. До конца марта будет представлена новая стратегия энергетической безопасности королевства, в которой будет сделан упор на атомную энергию и все возобновляемые источники. Также власти могут временно увеличить добычу нефти и газа на шельфовых месторождениях страны.

США, Великобритания, Канада, Австралия, члены ЕС и другие страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В результате Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток – 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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