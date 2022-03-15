Джонсон предупредил о «трудных временах» из-за отказа от газа и нефти из России

«Не сомневаюсь, что впереди будут трудные времена. Процесс отвыкания от российских нефти и газа, от углеводородов в целом будет для мира тяжелым. Но это возможно. Мы можем еще больше увеличивать потребление низкоуглеродной энергии и продолжать вести мир за собой — вперед к углеродной нейтральности», — заявил Джонсон (цитата по ТАСС). Он отметил, что британцы смогут снизить непосильные счета для домохозяйств и предприятий.