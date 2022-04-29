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США создают упрощенный механизм конфискации российских активов

И передачи их Украине, в том числе для военных целей
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Исходя из предложений Белого дома по созданию механизма для конфискаций, можно сказать, что администрация Байдена хочет изменить так называемый «Закон RICO» / JOSHUA ROBERTS / Getty Images via AFP

Президент США Джо Байден 28 апреля анонсировал создание упрощенной административной процедуры с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества российских олигархов под санкциями. Также Белый дом предложит ввести новое уголовное преступление, сделав незаконным сознательное или преднамеренное обладание доходами, полученными непосредственно от коррупционных сделок с российским правительством, для любого лица. Для упрощенного ареста и конфискации активов олигархов президентская администрация предлагает создать особый орган.

Отмечается что в соответствии с действующим законодательством США могут конфисковать доходы от нарушения санкций, но не могут конфисковать имущество, используемое для облегчения нарушения санкций. По этой причине законопроект, внесенный в палату представителей в начале месяца, имел сложности с поддержкой конгрессменов – не было механизма его реализации. «Данное предложение [Белого дома] закрывает этот правовой пробел», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Байдена.

Палата представителей США 28 апреля (в среду, 27 апреля, по времени Восточного побережья США) оперативно одобрила законопроект, дающий президенту страны возможность использовать российские активы, замораживаемые в рамках санкций против Москвы, для оказания помощи, включая военную, Украине во время и после боевых действий. За «Закон об аресте активов для реконструкции Украины» (Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act), предложенный 3 марта членом комитета по международным делам палаты представителей от демократов Томом Малиновски и республиканцем Джо Уилсоном, проголосовали 417 конгрессменов, восемь высказались против. В пояснительной записке к документу говорится, что в случае окончательного утверждения законопроект даст президенту США возможность в течение двух лет использовать активы попавших под санкции иностранцев для помощи Украине, если их стоимость превышает $5 млн. Условием для возможности конфискации оговариваются, в частности, продолжение Россией боевых действий и «территориальных захватов» на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных