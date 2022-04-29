США создают упрощенный механизм конфискации российских активов

Палата представителей США 28 апреля (в среду, 27 апреля, по времени Восточного побережья США) оперативно одобрила законопроект, дающий президенту страны возможность использовать российские активы, замораживаемые в рамках санкций против Москвы, для оказания помощи, включая военную, Украине во время и после боевых действий. За «Закон об аресте активов для реконструкции Украины» (Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act), предложенный 3 марта членом комитета по международным делам палаты представителей от демократов Томом Малиновски и республиканцем Джо Уилсоном, проголосовали 417 конгрессменов, восемь высказались против. В пояснительной записке к документу говорится, что в случае окончательного утверждения законопроект даст президенту США возможность в течение двух лет использовать активы попавших под санкции иностранцев для помощи Украине, если их стоимость превышает $5 млн. Условием для возможности конфискации оговариваются, в частности, продолжение Россией боевых действий и «территориальных захватов» на Украине.