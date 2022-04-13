Германия готовится к национализации имущества «Газпрома»Оспорить решение в суде или получить компенсацию будет трудно, считают эксперты
Новый законопроект министерства экономики Германии готовит страну к существованию в условиях энергокризиса. Среди запланированных мер – передача в доверительное управление важных энергетических предприятий, а в особенно тяжелой финансовой ситуации – их национализация, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt. Агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве уточняет, что целью законопроекта является «безопасность энергоснабжения и обеспечение дееспособности государства».
Подобные законы Германия принимала и раньше: в 1975 г. ФРГ так отреагировала на нефтяной кризис, связанный с эмбарго ОПЕК на поставку нефти западным странам, поддержавшим Израиль в арабо-израильском конфликте. Для обеспечения энергобезопасности тогда предусматривалась национализация с выплатой за актив компенсации. Теперь в отличие от законопроекта 1975 г. критически важные для энергетической инфраструктуры предприятия не переходят сразу в собственность государства, но могут быть переданы «в доверительное управление» в случае неудовлетворительного выполнения своих функций или угрозы энергоснабжению страны.