Германия готовится к национализации имущества «Газпрома»

Подобные законы Германия принимала и раньше: в 1975 г. ФРГ так отреагировала на нефтяной кризис, связанный с эмбарго ОПЕК на поставку нефти западным странам, поддержавшим Израиль в арабо-израильском конфликте. Для обеспечения энергобезопасности тогда предусматривалась национализация с выплатой за актив компенсации. Теперь в отличие от законопроекта 1975 г. критически важные для энергетической инфраструктуры предприятия не переходят сразу в собственность государства, но могут быть переданы «в доверительное управление» в случае неудовлетворительного выполнения своих функций или угрозы энергоснабжению страны.