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Германия готовится к национализации имущества «Газпрома»

Оспорить решение в суде или получить компенсацию будет трудно, считают эксперты
Матвей Катков Глеб Мишутин
Германия готовится к национализации имущества «Газпрома» / Евгений Разумный / Ведомости

Новый законопроект министерства экономики Германии готовит страну к существованию в условиях энергокризиса. Среди запланированных мер – передача в доверительное управление важных энергетических предприятий, а в особенно тяжелой финансовой ситуации – их национализация, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt. Агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве уточняет, что целью законопроекта является «безопасность энергоснабжения и обеспечение дееспособности государства».

Подобные законы Германия принимала и раньше: в 1975 г. ФРГ так отреагировала на нефтяной кризис, связанный с эмбарго ОПЕК на поставку нефти западным странам, поддержавшим Израиль в арабо-израильском конфликте. Для обеспечения энергобезопасности тогда предусматривалась национализация с выплатой за актив компенсации. Теперь в отличие от законопроекта 1975 г. критически важные для энергетической инфраструктуры предприятия не переходят сразу в собственность государства, но могут быть переданы «в доверительное управление» в случае неудовлетворительного выполнения своих функций или угрозы энергоснабжению страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных