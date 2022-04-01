«Газпром» потерял контроль над европейскими ПХГ и трейдингом

Источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой новой схемы оплаты, уточнял, что в президентском указе речь идет о газе, который будет поставлен в ЕС с 1 апреля. Платежи за него, по его словам, по одним контрактам «предусмотрены во второй половине апреля, по другим – в мае». При этом ранее официальные лица Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявляли, что не намерены переводить оплату российского газа с евро и долларов в рубли, поскольку действующие долгосрочные контракты этого не предусматривают. В свою очередь пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что бесплатно газ из России поставляться не будет.