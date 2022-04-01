«Газпром» потерял контроль над европейскими ПХГ и трейдингом

«Газпром» потерял контроль над европейскими ПХГ и трейдингомЭто превентивная мера из–за угрозы национализации имущества в ЕС
«Газпром» утратил контроль над компанией – оператором подземных хранилищ газа (ПХГ) Германии «Астора» (astora), следует из сообщения газовой монополии, обнародованного 1 апреля. В релизе поясняется, что 31 марта дочерние структуры «Газпрома» вышли из капитала компании «Газпром экспорт бизнес–сервисы», являющейся единственным владельцем Gazprom Germania GmbH. Кто стал новым держателем, в сообщении не указывается.
«Ведомости» направили запрос в «Газпром».
Gazprom Germania GmbH включает в себя компанию–дистрибутора WINGAS/WIEE – оператора ПХГ «Астора». Кроме того, в состав немецкой «дочки» российской газовой монополии также входит трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), включающее также трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global LNG. По данным «Интерфакса», оборот Gazprom Germania GmbH в 2020 г. составил 13 млрд евро.
Компания «Астора» – один из крупнейших операторов ПХГ в Евросоюзе. Она управляет подземными хранилищами в Германии и Австрии совокупным объемом около 6 млрд куб. м газа (ПХГ «Реден», «Хайдах», «Йемгум» и «Этцель», также «Газпром» использует ПХГ «Бергермеер» в Нидерландах). В целом «Газпром» владеет долями в европейских ПХГ общей мощностью около 10 млрд куб. м. Суммарная мощность всех ПХГ Евросоюза и Великобритании составляет около 108 млрд куб. м.
Выход «Газпрома» из активов в Европе произошел на фоне появившейся в СМИ информации о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. Об этом 31 марта сообщала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
В среду, 30 марта, источники агентства Bloomberg сообщили об обысках в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas, причинами которых могло стать расследование антимонопольного регулятора ЕС в отношении поставок газа. В частности, антимонопольный регулятор проводит проверку возможной причастности «Газпрома» к росту цен на газ в Европе до рекордных значений.
Ранее источники Bloomberg также говорили, что власти Великобритании обсуждают возможность временно национализировать GM&T (ввести «специальный режим управления»). Ситуация вокруг поставок российского газа в ЕС стала накаляться после начала 24 февраля российскими военные спецоперации на Украине, целями которой, согласно заявлениям официальных лиц, является денацификация и демилитаризация, а также защита населения Донбасса.
В ответ на это страны ЕС, Великобритания и США ввели несколько пакетов санкций против России (включая заморозку международных резервов РФ примерно на $300 млрд и ограничение доступа к евро), а Россия потребовала от недружественных государств перевода расчетов за газ в рубли. Соответствующий указ президента России Владимира Путина начал действовать 1 апреля 2022 г. Он предусматривает открытие компанией–покупателем газа валютного и рублевого счетов в уполномоченном банке, в роли которого выступает Газпромбанк (ГПБ). Поставки газа должны оплачиваться путем перевода на валютный счет, после чего банк обменивает эту валюту на рубли на Московской бирже и зачисляет их на рублевый счет покупателя, а тот переводит «Газпрому».
Источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой новой схемы оплаты, уточнял, что в президентском указе речь идет о газе, который будет поставлен в ЕС с 1 апреля. Платежи за него, по его словам, по одним контрактам «предусмотрены во второй половине апреля, по другим – в мае». При этом ранее официальные лица Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявляли, что не намерены переводить оплату российского газа с евро и долларов в рубли, поскольку действующие долгосрочные контракты этого не предусматривают. В свою очередь пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что бесплатно газ из России поставляться не будет.
Решение «Газпрома» выйти из Gazprom Germania GmbH обусловлено рисками, связанными с действиями недружественных стран и правительства Германии, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. При этом эксперт отметил, что от этих действий пострадает, прежде всего, сам ЕС. «Сейчас энергетическая безопасность Европы и так висит на волоске в связи заявлениями их политиков и чиновников по поводу перехода на новую схему оплаты и более длинных решений, связанных с отказом от российских энергоносителей», – отметил он, напомнив, что Европа начала разрабатывать модель постепенного отказа от российского газа еще в начале 2000-х.
По мнению аналитика, с учетом глобальной политической напряженности Германия, действительно, была способна «либо отобрать у «Газпрома» ПХГ, либо обязать компанию заполнять хранилища вопреки коммерческой логике». О необходимости заполнять ПХГ на 90% к 1 октября 2022 г. ранее говорили в Еврокомиссии. «В целом, это плохие новости с точки зрения перспектив нормализации отношений [между Россией и ЕС]», – заключает Гривач.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов обратил внимание на то, что сейчас речь идет лишь об утрате «Газпромом» статуса оператора четырех крупнейших европейских ПХГ. Но если политическая ситуация продолжит ухудшаться, то компания может продать также и принадлежащие ей доли в этих хранилищах.
На фоне обострения отношений из–за конфликта вокруг Украины в ЕС сохраняются высокие цены на газ, пик роста которых в 2022 г. пришелся на 7 марта – тогда на хабе TTF в Нидерландах 1000 куб. м торговались почти по $4000, что является абсолютным историческим максимумом. По данным биржи ICE, 1 апреля на TTF майский фьючерс на газ стоил около $1430 за 1000 куб. м.
В 2021 г. «Газпром», по данным Международного энергетического агентства (МЭА), поставил в ЕС около 155 млрд куб. м газа. При этом МЭА ранее разработало и опубликовало план, реализация которого позволит заместить около 50 млрд куб. м российского газа. Он предусматривал как диверсификацию поставок, так и регуляторные меры, в том числе рекомендацию в зимний период понизить температуру в домах на 1 градус Цельсия.